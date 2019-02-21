В четверг на борьбу с гололедом в Фрунзенском районе вышло 500 человек И 20 единиц техники

Коммунальщики посыпали дороги и тротуары, особое внимание уделялось пешеходным переходам. Не обошли внимание и территории образовательных и здравоохранительных учреждений. Помимо 500 человек, на уборке работало 20 единиц техники.

Ночь с 20 на 21 февраля принесла в город на Неве похолодание и незначительный снегопад. Рано утром на борьбу с гололедом во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вышло более пятисот дворников и два десятка единиц спецтехники.

Глава Района Константин Серов поручил убирать не только снег и наледь, но и очищать район от мусора. За время снегопада некоторые сугробы превратились в помойки.