В Петербурге эвакуировали посетителей пассажирского порта «Морской фасад» из-за угрозы теракта

В Петербурге продолжается волна эвакуаций. Днем 21 февраля эвакуировали «Морской фасад» на Васильевском острове.
Как рассказали очевидцы, на электронную почту порта пришло письмо с угрозой теракта.
«Сейчас уже работаем в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе порта.
Кроме того очевидцы рассказали об эвакуации Полюстровского рынка.
Ранее сообщалось о том, что сегодня утром эвакуировали школу №115 в Выборгском районе. В школе искали непознанный предмет. В итоге ничего подозрительного не обнаружили.
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