В Петербурге эвакуировали посетителей пассажирского порта «Морской фасад» из-за угрозы теракта На электронную почту порта пришло письмо с угрозой теракта

В Петербурге продолжается волна эвакуаций. Днем 21 февраля эвакуировали «Морской фасад» на Васильевском острове.

Как рассказали очевидцы, на электронную почту порта пришло письмо с угрозой теракта.

«Сейчас уже работаем в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе порта.

Кроме того очевидцы рассказали об эвакуации Полюстровского рынка.

Ранее сообщалось о том, что сегодня утром эвакуировали школу №115 в Выборгском районе. В школе искали непознанный предмет. В итоге ничего подозрительного не обнаружили.