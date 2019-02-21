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21.02.19 / 12:20 Новости / Общество

В Петербурге эвакуировали посетителей пассажирского порта «Морской фасад» из-за угрозы теракта

На электронную почту порта пришло письмо с угрозой теракта

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

В Петербурге продолжается волна эвакуаций. Днем 21 февраля эвакуировали «Морской фасад» на Васильевском острове.

Как рассказали очевидцы, на электронную почту порта пришло письмо с угрозой теракта.

«Сейчас уже работаем в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе порта.

Кроме того очевидцы рассказали об эвакуации Полюстровского рынка.

Ранее сообщалось о том, что сегодня утром эвакуировали школу №115 в Выборгском районе. В школе искали непознанный предмет. В итоге ничего подозрительного не обнаружили.

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