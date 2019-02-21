В Петербурге эвакуируют корпус Финансового университета Тревожные письма продолжают поступать

Петербурге продолжаются массовые эвакуации. Теперь на мороз отправились сотрудники и студенты Финансового университета, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург Вконтакте.

Спустя 15 минут эвакуировали студентов СПБГАСУ и пациентов Елизаветинской больницы.

Также очевидцы сообщают об эвакуация в 7 школах и 1 одной гимназии. Ожидают проверки ученики и педагоги школ №237 на Авангардной улице, , №375 на проспекте Кузнецова и №285 на улице Пограничника Гарькавого, №290 на улице Пионерстроя.

Не обошли стороной эвакуации и торговые центры, сотрудники правоохранительных органов проверяли ТК Румба на Васи Алексеева.

Ранее АБН сообщало об эвакуации «Морского фасада» на Васильевском острове.