В Петербурге компании могут по доступной цене приобрести красивые телефонные номера Красивый номер может стать инструментом маркетинга

Эксперты рассказали, почему красивый номер телефона для бизнеса — это хороший тон для тех, кто ориентирован на высокий сервис и прирост клиентов, и как небольшим петербургским компаниям не разориться в битве за красивую комбинацию.

Специалисты, которые знакомы с рынком уникальных телефонных номеров, отмечают, что цена за последовательную, повторяющуюся или зеркальную конфигурацию цифр часто завышена и может достигать миллионов долларов. Так компании заявляют о своем статусе и уровне благосостояния.

До сих пор не побит международный рекорд, установленный в 2005 году на аукционе в Дохе. Тогда номер 666-66-66 был продан в результате 10-минутных торгов за 2,75 млн. долларов. В России сегодня можно найти предложение прямого городского номера за 8,8 млн. рублей. Крупные компании готовы тратить миллионы в борьбе за красивую комбинацию цифр, а значит и за новых клиентов.

Более того, эксклюзивные номера не теряют в цене и с каждым годом могут только прибавлять в стоимости. Это связано с тем, что по-настоящему уникальных телефонных комбинаций не так и много.

Специалисты отметили, что красивый номер может стать инструментом маркетинга, и, по статистике, на 20-30 % повышает число обращений по рекламе и повышают узнаваемость бренда. Однако малый и средний бизнес часто не может позволить себе крупных затрат на уникальные телефонные номера и соответственно упускает эффективный инструмент.

Руководитель «Манго Телеком» по макрорегиону Северо-Запад Алексей Горбунов:

«Действительно, уникальные телефонные номера могут быть очень дороги. Однако, если изучить рынок более внимательно, то интересные предложения все же обнаруживаются. Например, в нашей компании до конца февраля подключение серебряного номера с городским кодом 812 составляет всего 2500 рублей».