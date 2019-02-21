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21.02.19 / 08:20 Новости / Общество

В Петербурге задержан местный житель по подозрению в совершении преступления десятилетней давности

Десять лет назад двое злоумышленников разбили стекла автомобиля Nissan Murano и похитили у петербурженки деньги

Фото: pixabay

На протяжении десяти лет сотрудники полиции искали виновного в грабеже. Накануне подозреваемого удалось задержать. Им оказался 48-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в июле 2009 года на пересечении набережной реки Мойки и Лебяжьей канавки двое неизвестных злоумышленников разбили стекла автомобиля Nissan Murano и похитили у петербурженки деньги, после чего скрылись с места происшествия. С тех пор прошло десять лет.

Задержанного будут судить по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж).

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