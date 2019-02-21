В СЗФО предлагают лишать нелегальных таксистов автомобилей В Вологде и Череповце

Замначальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Вологодской области рассказал, что за 2018 год сотрудники полиции провели 900 рейдов и составили протоколы на 542 административных нарушения. В 389 случаях фиксировалось осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, в 153 случаях – предприниматели вели свою деятельность без разрешения.

Член ЗакСобрания области Денис Долженко заявил, что большинство аварий происходит по вине водителей, не имеющих лицензий на перевозки пассажиров. В качестве меры борьбы с этим явлением, он предложил наращивать практику борьбы с нелегальными перевозчиками путем изъятия и ареста автомобилей в Череповце и Вологде.