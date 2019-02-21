Жители Петербурга подали около 200 заявок на развитие велоинфраструктуры

По программе «Твой бюджет» поступило около 200 заявок, связанных с развитием велосипедной инфраструктуры в Петербурге, сообщает «Коммерсант».
Местные жители предлагают построить свыше 100 новых велодорожек. По мнению заявителей, новые маршруты нужно создать в Петродворцовом, Курортном и Приморском районах.
Кроме того, 90 предложений касались организации новых велосипедных парковок и станций велопроката.
Если проекты выберут, то они могут быть реализованы уже в 2020-2021 годах.
Напомним, 15 февраля завершился прием заявок по программе «Твой бюджет».
В общей сложности было подано более 7,5 тыс. предложений, из которых 212 инициатив связаны с развитием велоинфраструктуры в городе. Трое петербуржцев предложили и вовсе ликвидировать существующие велодорожки.
Согласно исследованию, проведенному в конце прошлого года комитетом по информатизации и связи, доля жителей Петербурга, которые готовы при условии развития велосипедной инфраструктуры пересесть с автомобиля на велосипед, составляет 36,8%, при этом 41,5% «определенно не готовы» выбрать для передвижения велосипед, а 19,1% — «скорее не готовы».
Из этого следует, что даже в случае реализации проекта велоинфраструктуры большинство водителей(60,6%) все же сделают выбор в пользу автомобилей.
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