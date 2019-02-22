Бизнесмен Дмитрий Костыгин поддержал задержанного по делу о мошенничестве Майкла Калви И пообещал присутствовать на апелляции по мере пресечения

Бизнесмен, совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин поддержал задержанного по делу о мошенничестве основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Предприниматель попросил руководителя Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи возглавить процесс. Костыгин подчеркнул, что это дело стало самым резонансным за последние годы, затмив дела Михаила Гуцериева, Владимира Евтушенкова, Дмитрия Каменщика. «Сам я, безусловно, поддерживаю менеджеров фонда», — заверил бизнесмен. Он отметил роль компании в появлении знаковых российских компаний. Он заявил, что собирается лично посетить апелляцию по мере пресечения, а также выразил надежду на то, что прийти захотят и другие представители бизнеса.

По его словам, это дело привлечет внимание к уголовным преследованиям предпринимателей, что является значительной проблемой в стране. Костыгин призвал сосредоточиться на изменении меры пресечения Калви и других фигурантов дела на выход под залог. По статистике, добиться такого решения можно. Например, в 2016 году в Петербурге суд удовлетворил семь из восьми ходатайств о выходе под залог, а годом позже уже 10 из 10. «И мой личный пример тому свидетельство,», — добавил Костыгин.

Добавим, Дмитрий Костыгин провел под домашним арестом почти год. Его отпустили под залог 12 ноября 2018 года. Согласно данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в настоящее время в России против бизнесменов возбуждено более 200 тыс. дел. Майкл Калви обвиняется в хищении мошенническим путем 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».