«Метрострой» задолжал налоговой 999,1 млн рублей

ОАО «Метрострой» задолжало Федеральной налоговой службе (ФНС) 999,1 млн рублей. Об этом в пятницу пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.
По условиям мирового соглашения, компания должна будет погасить долг в течение трех лет. Ранее задолженность оценивалась в 812 млн рублей.
Добавим, стороны подписали мировое соглашение 15 февраля. Благодаря соглашению, налоговая отзовет инкассо со счетов организации. «Метрострой» сможет выплатить зарплаты и приступить к плановой финансовой деятельности.
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