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22.02.19 / 15:51 Новости / Петербург и Ленобласть

«Метрострой» задолжал налоговой 999,1 млн рублей

Компания должна будет погасить долг в течение трех лет

Фото АБН

ОАО «Метрострой» задолжало Федеральной налоговой службе (ФНС) 999,1 млн рублей. Об этом в пятницу пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.

По условиям мирового соглашения, компания должна будет погасить долг в течение трех лет. Ранее задолженность оценивалась в 812 млн рублей.

Добавим, стороны подписали мировое соглашение 15 февраля. Благодаря соглашению, налоговая отзовет инкассо со счетов организации. «Метрострой» сможет выплатить зарплаты и приступить к плановой финансовой деятельности.

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