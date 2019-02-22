Московские Системы Видеонаблюдения — обеспечение безопасности имущества и бизнеса

ООО “МСВ Групп” — компания, которая специализируется на установке высокотехнологичного видеоконтроля.

Ей принадлежит одноименный интернет-магазин, под названием Московские Системы Видеонаблюдения, который занимается реализацией необходимого оборудования, а также выполняет все необходимые работы по монтажу техники на месте. Фирмы ставит перед собой главной задачу повысить популярность контроля с помощью записи видео для частной, а также коммерческой эксплуатации.

К сожалению, на сегодняшний день в России присутствует серьезная проблема с частыми кражами, для борьбы с чем люди стараются находить различные способы и установка видеокамер — один из лучших вариантов. Ровно так считает государство, помогая гражданам обезопасить жилье, о чем больше интересной информации здесь. Суть в том, что записи, полученные с камер, являются лучшим доказательством вины преступника против личного или имущества компании. Также считается, что присутствие видеоконтроля отлично влияет на работоспособность персонала в офисе, а также препятствует попыткам покуситься на частные владения.

Преимущества Московских Систем Видеонаблюдения

На современном рынке видеонаблюдения, Московские Системы Видеонаблюдения занимает лидирующие позиции по продаже доступного и бюджетного оборудования, в частности предлагая полноценные готовые комплекты видеоконтроля. Таким образом организовывается система — комплекс, состоящий из нескольких элементов, технологически связанных между собой. В него включены разные типы устройств, о которых можно больше узнать по ссылке на сайт интернет-магазина, каталоге предложены:

купольная камера;

видеорегистратор;

жесткий диск;

набор кабелей и разъемов;

блоки питания;

сетевое оборудование;

шлагбаумы;

а также POE коммутаторы.

При этом готовый набор — это удобное решение в организации наблюдения, поскольку не придется тратить время и нервы на поиски и подбор необходимой техники. При этом предлагаемая продукция отличается следующими техническими характеристиками — высокое качество изображения, подсветка в темное время и начало записи по движению, возможность удаленного просмотра видеозаписи через интернет. И все необходимые элементы тщательно подбираются профессиональными специалистами.

На все группы товаров устанавливаются лояльные цены, выгодные и доступные каждому желающему, при этом качество приятно радует благодаря продвинутым характеристикам. Также они предоставляют гарантию на два года, в течение которой некоторые дефекты и повреждения исправляются в сервисном центре.

В основном клиентами компании становятся владельцы дач и автомобилей, жители жилищных комплексов и кооперативов, а также руководители предприятий, которые желают обеспечить безопасность имущества, контролировать доступ на объект и своевременно отреагировать на вмешательство злоумышленников.