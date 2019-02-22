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22.02.19 / 06:41 Новости / Общество

На улице Калинина отреставрируют историческое здание электроподстанции

Сейчас здание используется для работы действующей электроподстанции ПС 110 кВ № 17 «Волхов-Южная»

Фото: КГИОП

КГИОП согласовал проект реставрации исторического здания электроподстанции на улице Калинина, 55А в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание является объектом культурного наследия и находится в собственности ОАО «Ленэнерго».

Сейчас здание используется для работы действующей электроподстанции ПС 110 кВ № 17 «Волхов-Южная».

Согласно проекту, объект планируется отреставрировать и вернуть ему утраченный исторический облик. В частности, предполагается отреставрировать фасады, снести кирпичные постройки, заменить оконные заполнения, сохранив исторический рисунок.

Одна из первый подстанций была построены в 1913 году. В двадцатом века ее облик сильно изменился: появилась пристройка,  демонтированы трубы над машинным залом, историческая планировка внутри здания не сохранилась.

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