Петербургская промышленность выросла на 4,1% в январе Устойчивый рост промышленности в городе наблюдается с 2016 года

Промышленное производство в Петербурге выросло на 4,1% за январь 2019 года. Об этом в пятницу сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Как подчеркнули в комитете, устойчивый рост промышленности в городе наблюдается с 2016 года. При этом показатели превышают общероссийские. В целом, за прошедший год индекс промышленного производства составил 105%. Таким образом петербургская промышленность вернулась к докризисному уровню. Отмечается, что стабильному росту способствовали инвестиции. Всего за последние три года в городскую промышленность вложили более 300 млрд рублей.

Кроме того, существенный рост зафиксирован в производстве электрооборудования — 16,8%. Это обосновывается тем, что выросли объемы производства кабелей, кабельной арматуры, электроаккумуляторов и аккумуляторных батарей. Также значительно выросли объемы производства машин и оборудования — 15,7%. Это связано с ростом выпуска машин спецназначения, для сельского и лесного хозяйства. А производство автомобилей выросло на 10,3%. В прошлом году в Петербурге выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей. Это превышает показатели 2017 года на 8,5%.

В Петербурге традиционно одним из самых инновационных производств является фармкластер. Рост этой отрасли промышленности составил 10,4%.