Суд отменил скандальную стройку на Светлановском проспекте «Корпорация ЛЭК ИСТЕЙТ» намерена обжаловать решение Куйбышевского районного суда

Куйбышевский районный суд вынес решение по административному исковому заявлению градозащитников к Службе Государственного строительного надзора и экспертизы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд признал незаконным разрешение на строительство многоквартирного 25-ти этажного дома на Светлановском проспекте, д. 15 на месте бывшего детского сада, выданное ООО «Корпорация ЛЭК ИСТЕЙТ» и обязал Службу отменить это разрешение.

Также суд принял меры предварительной защиты по этому делу в виде приостановления действия указанного разрешения до вступления в законную силу решения суда.

Напомним, в октября 2018 года Куйбышевский суд удовлетворил заявление жителей квартала у Серебряного пруда о пересмотре определения, которым было прекращено производство по делу об оспаривании разрешения на строительство многоэтажного дома на месте бывшего детского сада на Светлановском проспекте. Однако такое решение не устроило застройщика. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным приказ Госстройнадзора. В начале этого года местные жители увидели, что вокруг участка установлен забор и щит, на котором сообщалось о начале строительства с 17 января.

«Корпорация ЛЭК ИСТЕЙТ» намерена обжаловать решение Куйбышевского районного суда.

Ранее АБН сообщало о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата петербургского ЗакСа Александра Егорова, который обеспокоился строительством жилого дома на участке Светлановский проспект, дом 15, литера А.