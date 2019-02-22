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22.02.19 / 18:05 Новости / Петербург и Ленобласть

В Пулково вырос пассажиропоток на 14%

Чаще всего летают в Минск, Тбилиси и Стамбул

Аэропорт Пулково подвел итоги января 2019 года. Всего было обслужено 1 230 150 пассажиров, это на 14% больше, чем за январь 2018.

Перевозки на внутренних воздушных линиях также выросли, рост составил 14.4%. В число самых популярных направлений вошли Москва, Калининград и Сочи.

Международными рейсами пользовались 388 553 пассажира, рост составил 13.1% относительно января прошлого года. В тройке самых популярных направлений – Минск, Тбилиси и Стамбул.

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