В Пулково вырос пассажиропоток на 14% Чаще всего летают в Минск, Тбилиси и Стамбул

Аэропорт Пулково подвел итоги января 2019 года. Всего было обслужено 1 230 150 пассажиров, это на 14% больше, чем за январь 2018.

Перевозки на внутренних воздушных линиях также выросли, рост составил 14.4%. В число самых популярных направлений вошли Москва, Калининград и Сочи.

Международными рейсами пользовались 388 553 пассажира, рост составил 13.1% относительно января прошлого года. В тройке самых популярных направлений – Минск, Тбилиси и Стамбул.