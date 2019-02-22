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22.02.19 / 11:35 Новости / Общество

В результате массового ДТП на проспекте Косыгина образовалась пробка в три ряда

По словам очевидцев, авария произошла по вине водителя Range Rove

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Утром в пятницу 22 февраля Петербурге на проспекте Косыгина произошло массовое ДТП, в результате которого в сторону Ладожской образовалась пробка.

«На Косыгина, перед Передовиков в сторону Ладожской, машин 5 заняли 3 ряда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По словам очевидцев, авария произошла по вине водителя Range Rover. Он ехал на большой скорости, не успел затормозить и врезался в Nissan X-Trail. Пострадали еще три автомобиля. В результате образовался затор длиной больше километра.

О пострадавших не сообщается.

Ранее АБН сообщало о том, на улице Коллонтай девушка на Land Rover сбила человека на пешеходном переходе.

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