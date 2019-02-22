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22.02.19 / 11:59 Новости / Россия и мир

Власти РФ поддержат современную популярную музыку

И современные виды визуальных искусств

Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Российские власти разработают план по поддержке современной популярной музыки. Об этом стало известно из поручения президента РФ Владимира Путина.

Путин поручил своей администрации привлечь к обсуждению вопроса экспертов и экспертные организации. Планируется разработать меры поддержки «современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств». Поручение должно быть выполнено к 1 сентября этого года. Отвечать за исполнение будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Добавим, это одно из поручений, сформированных после заседания Совета по культуре и искусству. Оно прошло 15 декабря 2018 года.

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