Власти РФ поддержат современную популярную музыку

Российские власти разработают план по поддержке современной популярной музыки. Об этом стало известно из поручения президента РФ Владимира Путина.
Путин поручил своей администрации привлечь к обсуждению вопроса экспертов и экспертные организации. Планируется разработать меры поддержки «современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств». Поручение должно быть выполнено к 1 сентября этого года. Отвечать за исполнение будет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Добавим, это одно из поручений, сформированных после заседания Совета по культуре и искусству. Оно прошло 15 декабря 2018 года.
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