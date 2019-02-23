Все новости

23.02.19 / 12:09 Новости

Александр Беглов приедет на боксёрский турнир

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга наградит юных боксёров.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

В Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района Санкт-Петербурга сегодня пройдут последние бои XI открытого турнира по боксу среди юношей на призы Николая Валуева.

В этом году в соревнованиях, которые посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состязались 150 боксёров из нескольких российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Луганской и Донецкой народных республик.

На ринге, как рассказали журналистам организаторы турнира, бились все без исключения члены юношеской сборной России.

Как ожидается, вручать награды победителям турнира на призы чемпиона мира в супертяжёлом весе Николая Валуева, будет временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что некоторое время назад Николай Валуев не исключил возможность возвращения в большой спорт. Правда, он уточнил, что речь идёт не о боксе, а о чём-то «более спокойном».

 

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.