Александр Беглов приедет на боксёрский турнир Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга наградит юных боксёров.

В Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района Санкт-Петербурга сегодня пройдут последние бои XI открытого турнира по боксу среди юношей на призы Николая Валуева.

В этом году в соревнованиях, которые посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состязались 150 боксёров из нескольких российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Луганской и Донецкой народных республик.

На ринге, как рассказали журналистам организаторы турнира, бились все без исключения члены юношеской сборной России.

Как ожидается, вручать награды победителям турнира на призы чемпиона мира в супертяжёлом весе Николая Валуева, будет временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что некоторое время назад Николай Валуев не исключил возможность возвращения в большой спорт. Правда, он уточнил, что речь идёт не о боксе, а о чём-то «более спокойном».