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23.02.19 / 12:05 Новости

Беглов почтил память погибших у мемориала защитникам Ленинграда

Врио губернатора Петербурга принял участие в торжественной церемонии в честь 23 февраля на площади Победы

Мемориал героическим защитникам Ленинграда. Фото: wikipedia.org

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утром 23 февраля возложил цветы и венки к мемориалу героическим защитникам Ленинграда.

Петербуржцы и военнослужащие Западного военного округа приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.

Утром в субботу Александр Беглов, командующий войсками ЗВО, герой РФ, генерал-полковник Александр Журавлёв вместе с военными возложили цветы к мемориалу защитникам Ленинграда. Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших, после чего почетный караул и военный оркестр провели традиционный ритуал отдания воинских почестей.

Напомним, 23 февраля в 21:00 у стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют честь праздника.

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