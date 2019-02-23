Беглов почтил память погибших у мемориала защитникам Ленинграда Врио губернатора Петербурга принял участие в торжественной церемонии в честь 23 февраля на площади Победы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утром 23 февраля возложил цветы и венки к мемориалу героическим защитникам Ленинграда. Петербуржцы и военнослужащие Западного военного округа приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. Утром в субботу Александр Беглов, командующий войсками ЗВО, герой РФ, генерал-полковник Александр Журавлёв вместе с военными возложили цветы к мемориалу защитникам Ленинграда. Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших, после чего почетный караул и военный оркестр провели традиционный ритуал отдания воинских почестей. Напомним, 23 февраля в 21:00 у стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют честь праздника.