Беглов почтил память погибших у мемориала защитникам Ленинграда

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утром 23 февраля возложил цветы и венки к мемориалу героическим защитникам Ленинграда.
Петербуржцы и военнослужащие Западного военного округа приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
Утром в субботу Александр Беглов, командующий войсками ЗВО, герой РФ, генерал-полковник Александр Журавлёв вместе с военными возложили цветы к мемориалу защитникам Ленинграда. Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших, после чего почетный караул и военный оркестр провели традиционный ритуал отдания воинских почестей.
Напомним, 23 февраля в 21:00 у стен Петропавловской крепости прогремит артиллерийский салют честь праздника.
113 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.