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23.02.19 / 20:31 Новости

Егора Летова «подстригли» на граффити в Петербурге

Неизвестные частично закрасили изображение музыканта в Некрасовском саду

Неизвестные частично закрасили граффити с Егором Летовым. Фото: vk.com/yav_zone

О переменах на граффити с Егором Летом сообщили художники из арт-группы «Явь», ставшие авторами работы в Некрасовском саду.

23 февраля вандалы частично закрасили белой краской прическу Летова, укоротив ему волосы. Портрет лидера «Гражданской обороны» неизвестные не тронули.

Художники считают, что случившееся с их работой — «компромисс власти», так как цитаты музыканта убрали, а иозображение оставили в целости и сохранности.

Напомним, граффити было создано на электрической подстанции в Некрасовском саду ко дню смерти Летова. Он умер 19 февраля 2008 года.

 

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