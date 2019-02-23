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23.02.19 / 10:47 Без рубрики

Илон Маск набрал ипотечных кредитов на $61 млн

Миллиардер приобрел пять домов в США

Илон Маск. Фото: flickr.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск оформил четыре ипотеки и рефинансировал еще одну в банке Morgan Stanley.

По данным Bloomberg, общая сумма займа составила около $61 млн. Кредиты Маск взял перед Новым годом, но известно о них стало в конце февраля. Ипотеки были взяты на покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.

Маск, чье состояние оценивается в более $21 млрд, пополнил список самых состоятельных людей планеты, которые прибегли к ипотеке. Ранее жилищный кредит взяли основатель Facebook Марк Цукерберг и певица Бейонсе.

 

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