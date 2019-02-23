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23.02.19 / 11:05 Новости

МЧС предупреждает водителей Петербурга о непогоде 23 февраля

В городе на Неве ждут метель и ветер

В Петербург 23 февраля пришла метель. Фото: flickr.com

Погода преподнесла неприятный сюрприз петербуржцам в День защитника Отечества. В Северную столицу пришла метель, ожидается усиление ветра.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу на Неве, днем 23 февраля порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 12-14 м/с. Кроме того, местами ожидается метель.

Спасатели порекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также плотно закрыть окна. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также советуют их избегать.

Метель накроет в субботу и соседний регион. Кроме того, в Ленобласти с 23 по 25 февраля ожидается гололедица.

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