МЧС предупреждает водителей Петербурга о непогоде 23 февраля В городе на Неве ждут метель и ветер

Погода преподнесла неприятный сюрприз петербуржцам в День защитника Отечества. В Северную столицу пришла метель, ожидается усиление ветра.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу на Неве, днем 23 февраля порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 12-14 м/с. Кроме того, местами ожидается метель.

Спасатели порекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также плотно закрыть окна. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также советуют их избегать.

Метель накроет в субботу и соседний регион. Кроме того, в Ленобласти с 23 по 25 февраля ожидается гололедица.