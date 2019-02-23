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23.02.19 / 16:19 Новости

МТС-банк подал в суд на Utair за просрочку по кредиту

Авиаперевозчик задолжал 11 кредиторам около 40 млрд

Фото: vk.com/utair

МТС-банк требует взыскать 8,6 млн рублей с авиакомпании Utair, которая просрочил выплату процентов по синдицированному кредиту.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, иск был подан еще 15 февраля.  В качестве третьего лица в заявлении фигурирует ПАО «Сбербанк России».

Напомним, авиакомпания Utair допустила дефолт по кредиту в декабре прошлого года. К концу этого месяца авиаперевозчик должен представить 11 кредиторам новую финансовую модель для рестуктуризации кредиторской задолженности на общую сумму 39,1 млрд рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение готово уступить авиакомпании и реструктурировать долг, чтобы не допустить банкротства.

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