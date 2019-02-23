Петербуржец отметил 23 февраля стрельбой из пистолета в кафе Пьяного мужчину задержали

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти субботу, 23 февраля, задержали мужчину с пистолетом в Колпино.

По данным пресс-службы ведомства, в одном из кафе на Октябрьской улице буйный посетитель открыл стрельбу из звукового пистолета. До этого у мужчины произошел конфликт.

В ситуацию вмешались сотрудники кафе. Они нажали нажали «тревожную» кнопку. Прибывшие в кафе сотрудники Росгвардии обезоружили дебошира. Задержанного передали в отделение полиции. Пистолет у него изъяли.