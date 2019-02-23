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23.02.19 / 19:51 Новости

Петербуржец отметил 23 февраля стрельбой из пистолета в кафе

Пьяного мужчину задержали

Сотрудники Росгвардии задержали петербуржца с сигналным пистолетом. Фото: vk.com/rosgvard78

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти  субботу, 23 февраля, задержали мужчину с пистолетом в Колпино.

По данным пресс-службы ведомства, в одном из кафе на Октябрьской улице буйный посетитель открыл стрельбу из звукового пистолета. До этого у мужчины произошел конфликт.

В ситуацию вмешались сотрудники кафе. Они нажали нажали «тревожную» кнопку. Прибывшие в кафе сотрудники Росгвардии обезоружили дебошира. Задержанного передали в отделение полиции. Пистолет у него изъяли.

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