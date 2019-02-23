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23.02.19 / 15:15 Новости

Полиция изъяла 900 нелегальных сим-карт в центре Петербурга

Нелегальными "симками" торговали в салонах связи на Лиговском и Московском проспектах

В центре Петербурга изъяли нелегальные сим-карты. Фото: МВД

Сотрудники полиции пресекли продажу нелегальных сим-карт в двух салонах связи в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка изъяли из продажи почти 900 сим-карт в салонах, расположенных на Лиговском и Московском проспектах.

На Лиговском проспекте у дома 161 в салоне известного сотового оператора было изъято 200 пакетов стартовых пакетов связи. Они продавались без соответствующей лицензии в нарушение закона «О связи».

В ходе проверки еще одной торговой точки этой же компании на Московском проспекте у дома 170, как выяснилось, также торговали нелегальными «симками». Там из оборота изъяли 670 сим-карт.

В отношении юридических лиц полиция возбудила дела об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

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