Полиция изъяла 900 нелегальных сим-карт в центре Петербурга

Сотрудники полиции пресекли продажу нелегальных сим-карт в двух салонах связи в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка изъяли из продажи почти 900 сим-карт в салонах, расположенных на Лиговском и Московском проспектах.
На Лиговском проспекте у дома 161 в салоне известного сотового оператора было изъято 200 пакетов стартовых пакетов связи. Они продавались без соответствующей лицензии в нарушение закона «О связи».
В ходе проверки еще одной торговой точки этой же компании на Московском проспекте у дома 170, как выяснилось, также торговали нелегальными «симками». Там из оборота изъяли 670 сим-карт.
В отношении юридических лиц полиция возбудила дела об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.
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