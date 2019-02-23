Украина перестала быть главным миграционным донором России Таджикистан обошел Украину по притоку мигрантов в РФ

После четырех лет лидерства Украина уступила Таджикистану по количеству прибывших в РФ мигрантов. Миграционный приток в Россию в 2018 году скатился до 13-летнего минимума — 124,9 тыс. человек.

Впервые за последние 10 лет приток мигрантов не смог абсорбировать естественную убыль населения в РФ, которая уменьшилась на 93,5 тыс. человек, сообщает РБК.

Рейтинг стран-доноров по количеству мигрантов впервые за четыре года возглавил Таджикистан: приток гастарбайтеров из него превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный мигрант в 2018 году прибыл в РФ из Таджикистана. Вторым в рейтинге оказался Казахстан с притоком 26,5 тыс. человек, на третьем месте — Украина. Приток из соседней страны упал до 14,8 тыс, снизившись почти втрое с 2017 года.