Все новости

23.02.19 / 14:23 Новости

Украина перестала быть главным миграционным донором России

Таджикистан обошел Украину по притоку мигрантов в РФ

Приток мигрантов из Украины в РФ резко сократился. Фото: vk.com/ufms_msk

После четырех лет лидерства Украина уступила Таджикистану по количеству прибывших в РФ мигрантов.  Миграционный приток в Россию в 2018 году скатился до 13-летнего минимума —  124,9 тыс. человек.

Впервые за последние 10 лет приток мигрантов не смог абсорбировать естественную убыль населения в РФ, которая уменьшилась на 93,5 тыс. человек, сообщает РБК.

Рейтинг стран-доноров по количеству мигрантов впервые за четыре года возглавил Таджикистан: приток гастарбайтеров из него превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный мигрант в 2018 году прибыл в РФ из Таджикистана. Вторым в рейтинге оказался Казахстан с притоком 26,5 тыс. человек, на третьем месте — Украина. Приток из соседней страны упал до 14,8 тыс, снизившись почти втрое с 2017 года.

 

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.