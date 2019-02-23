В Петербурге зацвела сирень На этих выходных в Ботаническом саду Санкт-Петербурга можно полюбоваться цветущей сиренью

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга 23 и 24 февраля проходит фестиваль «Февральская сирень». Цветущими кустами этого растения украшен «Зелёный домик» старейшего в России парка.

Как рассказал журналистам представитель Ботанического сада, фестиваль, организаторами которого стали Гильдия парфюмеров и Международное общество сирени, проводится уже в четвёртый раз. В нынешнем году он посвящён снятию блокады Ленинграда.

К этому памятному событию Международное общество сирени подарило городу два новых сорта растения: «Говорит Ленинград» и «Ольга «Бергольц».

Во время фестиваля в Ботаническом саду прочтут лекции известные учёные и коллекционеры из Москвы, Минска, Уфы и Ольденбурга. Также на торжественном открытии праздника пройдёт ретро-дефиле «Модели сезона 1945 года».

Напомним, что сирень была любимым растением жены последнего русского императора Николая II Александры Фёдоровны. Для неё это растение выращивали в оранжереях Царского села.