Вор в Ленобласти разобрал кирпичную кладку на почте ради 117 тысяч Преступление произошло в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленобласти преступник не поленился разобрать по кирпичикам отделение «Почты России», чтобы похитить деньги.

Неизвестный проник в отделение, расположенное на Озёрной улице в посёлке Камышевка. Мужчина взломал замок сейфа и похитил 117 800 рублей. Видеокамер и сигнализации на почте нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Предположительно, злоумышленник проник в филиал с 20 часов 21 февраля по9 часов 22-го.