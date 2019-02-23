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23.02.19 / 11:16 Новости

Вор в Ленобласти разобрал кирпичную кладку на почте ради 117 тысяч

Преступление произошло в Выборгском районе

Фото: flickr.com

В Выборгском районе Ленобласти преступник не поленился разобрать по кирпичикам отделение «Почты России», чтобы похитить деньги.

Неизвестный проник в отделение, расположенное на Озёрной улице в посёлке Камышевка. Мужчина взломал замок сейфа и похитил 117 800 рублей. Видеокамер и сигнализации на почте нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Предположительно, злоумышленник проник в филиал с 20 часов 21 февраля по9 часов 22-го.

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