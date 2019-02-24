«Дочка» «Газпрома» потратила полмиллиона на 40 ручек Средняя цена одной ручки составила порядка 11 тыс. рублей

VIP-канцтовары обошлись дочерней компании ПАО «Газпром» на Югре — «Газпром трансгаз Сургут» — в 456 тыс. рублей.

Компания заключила договор на поставку 40 ручек «категории VIP». Из них 10 канцелярских принадлежностей составляют товары из категории «ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки». Кроме того, дочка «Газпрома» приобрела еще 10 шариковых ручек и 20 — перьевых, следует из данных на сайте госзакупок. Характеристики ручек при этом не раскрываются

Таким образом, одна ручка в среднем обошлась компании в 11,4 тыс. рублей. Поставка должна произойти до 6 марта.