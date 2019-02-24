Все новости

24.02.19 / 12:40 Новости

«Дочка» «Газпрома» потратила полмиллиона на 40 ручек

Средняя цена одной ручки составила порядка 11 тыс. рублей

«Дочка» «Гапрома» закупила ручки на 456 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

VIP-канцтовары обошлись дочерней компании ПАО «Газпром» на Югре —  «Газпром трансгаз Сургут» — в 456 тыс. рублей.

Компания заключила договор на поставку 40 ручек «категории VIP». Из них 10 канцелярских принадлежностей составляют товары из категории «ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки». Кроме того, дочка «Газпрома» приобрела еще 10 шариковых ручек и 20 — перьевых, следует из данных на сайте госзакупок. Характеристики ручек при этом не раскрываются

Таким образом, одна ручка в среднем обошлась компании в 11,4 тыс. рублей. Поставка должна произойти до 6 марта.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

109 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.