Huawei представила смартфон со складным экраном и 5G

На всемирном Мобильном конгресс, который проходит в испанской Барселоне, компания Huawei представила смартфон со складным экраном и 5G — Mate X.

В складном состоянии смартфон имеет экран с 6,6-дюймовой диагональю, а при открытии превращается в тонкий планшет с 8-дюймовым экраном, толщиной всего 5,4 мм.

Генеральный директор китайской компании Huawei Ричард Юй заявил, что «революционный форм-фактор Huawei Mate X достигается неустанными усилиями Huawei в области исследований и разработок. Он представляет собой путешествие в неизведанное. Huawei Mate X сочетает в себе 5G, складной экран, искусственный интеллект и совершенно новый режим взаимодействия».

Смартфон способен быстро заряжаться до 85% всего за полчаса.

О поставках в Россию и цене новинки пока не сообщается.