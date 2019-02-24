Права на песню украинской певицы Maruv на Евровидении принадлежат российской компании Пока неизвестно, примет ли Maruv участие в Евровидении

Согласно данным Apple Music все права на песню Siren Song украинской певицы Анна Корсун, выступающей под именем Maruv, принадлежат российской компании Warner Music Russia. С этой песней певица хочет представить Украину на конкурсе Евровидение.

О правах российской компании а песню Siren Song певицы Maruv сообщил украинский канал «Телеканал 24». Канал предположил, что все перечисления от исполнения песни будут идти Warner Music Russia.

Пока неизвестно, примет ли Maruv участие в Евровидении (конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве).