Все новости

24.02.19 / 22:53 Новости

Права на песню украинской певицы Maruv на Евровидении принадлежат российской компании

Пока неизвестно, примет ли Maruv участие в Евровидении

Фото: аккаунт певицы в «ВКонтакте»

Согласно данным Apple Music все права на песню Siren Song украинской певицы  Анна Корсун, выступающей под именем Maruv, принадлежат российской компании Warner Music Russia. С этой песней певица хочет представить Украину на конкурсе Евровидение.

О правах российской компании а песню Siren Song певицы Maruv сообщил украинский канал «Телеканал 24». Канал предположил, что все перечисления от исполнения песни будут идти Warner Music Russia.

Пока неизвестно, примет ли Maruv участие в Евровидении (конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве).

 

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

108 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.