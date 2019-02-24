В VIP-сауне на юго-западе Петербурга закрыли притон В банном комплексе на Севастопольской нашли проституток

Полиция нагрянула с проверкой в сауну, расположенную на Севастопольской улице в Кировском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проститутки принимали VIP-клиентов в доме 34 на Севастопольской улице. Там стражи порядка обнаружили двух женщин, предоставлявших интим-услуги за деньги, а также мужчину-«администратора».

Сотрудников борделя доставили в территориальный отдел полиции Кировского района для составления протоколов об административном правонарушении за занятие проституцией и получение дохода от него.