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24.02.19 / 11:58 Новости

В VIP-сауне на юго-западе Петербурга закрыли притон

В банном комплексе на Севастопольской нашли проституток

На юго-западе Петербурга в сауне нашли «ночных бабочек». Фото: pixabay.com

Полиция нагрянула с проверкой в сауну, расположенную на Севастопольской улице в Кировском районе. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проститутки принимали VIP-клиентов в доме 34 на Севастопольской улице. Там стражи порядка обнаружили двух женщин, предоставлявших интим-услуги за деньги, а также мужчину-«администратора».

Сотрудников борделя доставили в территориальный отдел полиции Кировского района для составления протоколов об административном правонарушении за занятие проституцией и получение дохода от него.

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