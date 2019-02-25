Беглов поручил расширить меры социальной поддержки И призвал закончить строительство долгостроев в 2019-м году

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с членами Правительства города социальные инициативы президента России, о которых Путин рассказал в послании Федеральному собранию.

В течении месяца врио губернатора должны быть представлены предложения о расширении мер соцподдержки. Также Беглов сказал, что Петербург должен приложить все усилия, чтобы рождение нового петербуржца не омрачалось бытовыми проблемами, а было желанным событием.

Александр Беглов дал поручение на то, чтобы власти гармонизировали федеральные и петербургские налоговые льготы и еще раз подчеркнул необходимость строгого контроля за выполнением уже поставленных задач. Особое внимание врио губернатора уделил объектам социальной сферы: все они должны быть достроены в 2019 в максимально возможном объеме.

Комитету финансов поручено проработать вопрос о повышении надбавки классным руководителей и другие меры поддержки учителей.

Беглов также заявил о том, что в ближайшее время необходимо завершить работу над социальной картой петербуржца. Врио губернатора особо подчеркнул, что не горожане должны добиваться социальной поддержки, а власть должна сама пойти к человеку и дать все, что гарантирует ему закон.