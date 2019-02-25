CRM-системы побили рекорды по темпам роста на рынке ПО

Системы управления отношениями с клиентами (CRM) побили рекорды по темпам роста на рынке ПО и стали крупнейшим сегментом рынка в 2018 году. Об этом пишет ComputerWorld со ссылкой на аналитиков Gartner.

Объем продаж CRM-систем достиг $40 млрд и обогнал СУБД еще в 2017 году. При этом за год мировой рынок CRM увеличился на 16%. А спрос на системы для управления лидами, работы с клиентскими мнениями и выездного обслуживания растет еще быстрее — на 20%.

По словам экспертов, объем российского рынка этих систем составил 15 млрд рублей. Каждый год этот показатель растет в среднем на 10-12%. Кроме того, отмечалось, что различные CRM-системы имеются не более чем у 10% компаний в России.

Также согласно данным исследований GfK Ukraine и «Битрикс24», CRM есть на 6% украинских предприятий, столько же — в Беларуси. Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков отметил, что показатели этих стран и России не сильно отличаются, а также обосновал это активностью местных компаний. «А самое большое препятствие – существующие ограничения на IP-телефонию. Дело в том, что на всех рынках компании очень ценят интеграцию CRM и телефонии», — сказал он на первой партнерской конференции в Беларуси.

«Манго телеком», крупнейший российский оператор облачной телефонии для бизнеса, отмечал, что направление интеграции с CRM-системами приносит ощутимую выручку, это один из самых востребованных дополнительных сервисов.

Специалисты выделили и другой тренд — увеличение инвестиций в безопасность CRM. Это обосновано хранением большого количества персональной информации о потребителях в этих системах.