Дело о теракте в Петербургском метро начнут слушать 11 марта

Московский окружной военный суд провел предварительные слушания по уголовному делу о теракте в петербургском метрополитене. Подсудимых перевезут в Санкт-Петербург.
Оснований для возврата дела в Генеральную прокуратуру судьи не нашли. Суд вынес постановление о назначении выездного судебного заседания на 11 марта,- сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сам процесс будет проходить в Ленинградском окружном военном суде.
В результате теракта в петербургском метро погибло 16 человек. Статус потерпевших получили 112 человек.
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