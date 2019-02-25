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25.02.19 / 19:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дело о теракте в Петербургском метро начнут слушать 11 марта

Обвинение предъявят 11 лицам

Московский окружной военный суд провел предварительные слушания по уголовному делу о теракте в петербургском метрополитене. Подсудимых перевезут в Санкт-Петербург.

Оснований для возврата дела в Генеральную прокуратуру судьи не нашли. Суд вынес постановление о назначении выездного судебного заседания на 11 марта,- сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам процесс будет проходить в Ленинградском окружном военном суде.

В результате теракта в петербургском метро погибло 16 человек. Статус потерпевших получили 112 человек.

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