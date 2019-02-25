«Газпромнефть» увеличит зону кафе на своих АЗС

«Газпромнефть» продолжит модернизацию своих АЗС в 2019 году, в прошлом году обновлению подверглись 97 заправок сети.

Одна из целей программы – повысить эффективность работы станций за счет стимулирования импульсных покупок» – говорит руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Олег Кузьменков. По его словам этому способствует оптимизированная планировка торговых залов с увеличенной зоной кафе.

А 2018 году компания реновировала АЗС в ряде городов северо-западного региона, Краснодарского края, Нижнем Новгороде, Красноярске, Ярославле, Екатеринбурге, Москве, Московской области. В 2019 году станут модернизировать станции в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Доля клиентов, дающих наивысшую оценку АЗС, после реновации заправок выросла с 40% до 81%.