главныйпостартапам — теперь на ABNews.ru!

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Этим текстом мы открываем серию публикаций о новых компаниях, появляющихся в Санкт-Петербурге. Инновационных и традиционных, маленьких и больших, с федеральными амбициями или с замахом на мировой рынок. Все эти компании объединяет одно – начинались они с идеи основателей и, как правило, с первого «офиса в гараже». Все они, по сути – вчерашние или сегодняшние стартапы, ищущие свой уникальный путь в джунглях и долинах смерти конкуренции.



Александр Ружинский основатель проекта «Петербургский стартап»

Эволюция рынка логистики, которую мы наблюдаем за прошедшие столетия – впечатляет. Ещё «вчера» средневековые рыцари отправляли послания дамам своего сердца, доверяя самое сокровенное курьерам-голубям. Сегодня на смену ненадёжным пернатым пришли фулфилмент-центры и сложные IT-системы, контролирующие перемещения всего ходящего, ездящего, летающего, плывущего с грузами и посылками, на встречу со своими получателями. Рынок доставки, если вдуматься – одна из основных движущих сил рыночной экономики. По сути – смазка для механизма рыночных отношений. Поэтому, большинство компаний-мировых лидеров, с большим вниманием относятся ко всему, что связано с перемещением грузов из пункта А в пункт Б.

Основателя компании – героя сегодняшней колонки, я знаю с 1999 года. Тогда, ещё классический предприниматель – Андрей Савченко, запускал бизнесы по продаже игрушек, газовых котлов и бойлеров, светильников и леса. Сейчас бы его назвали — «серийный предприниматель». Андрей никогда не сидел на месте и всегда начинал скучать, когда вчерашняя новая игрушка – новый бизнес, делал уверенные первые шаги и начинал жить своей жизнью. Сегодня, в эпоху стартапов, Андрей Савченко, оказался в своей стихии. Каждая встреча с ним дарит мне рассказ о новом «проекте всей его жизни», который запустил Андрей. Статистика, как и у большинства стартаперов, неумолима. Личное «кладбище проектов» насчитывает с десяток не взлетевших бизнесов. Но, как говорится, за одного битого двух небитых…

Проект el-dev.com стартовал в 2019 году. Компания оказывает курьерские услуги, работая с физическими и юридическими лицами. Преимущественно, с небольшими интернет-магазинами. Основатель долго присматривался к рынку электроавтомобилей, запустив до этого несколько проектов с электротранспортом в другой сфере. Отличительной особенностью компании, которая, по сути является классическим курьером, является её «зелёная составляющая». Доставка осуществляется «в основном» собственным электротранспортом. Это, вероятно единственное отличие компании от конкурентов. Но проект мне нравится, как и любой другой проект с «большой идеей». Моё сердце покорила цитата с сайта el-dev.com:

«…Мы хотим, чтобы однажды, выйдя из дома, Вы попали в совершенно другой мир — чистый и тихий, и уже сейчас делаем для этого все возможное…»

Ставка проекта на работу с небольшими интернет-магазинами оправдана. Этот рынок однозначно будет расти, на концепциях децентрализации сферы продажи товаров и услуг. Ветром в спину для маленьких и быстрых логистических компаний, несомненно, будет являться курс на самозанятость и малое предпринимательство, выбранный рынком и поддержанный государством.

Выбор «зелёного» позиционирования для проекта тоже в тренде и даёт основания для веры в успех начинаний Андрея Савченко. «Хипстерские» бизнесы сходят с ума на идеях осознанного потребления и выбор в сторону маленькой логистической компании, идеологически поддерживающей этот тренд, будет делаться до тех пор, пока большие логистические монстры будут перенастраивать свои процессы на «зелёную» волну.

Я, Александр Ружинский, желаю успеха проекту el-dev.com и всем другим стартаперам в реализации их идей и начинаний. Если вы хотите, чтобы о вашем проекте рассказали в рубрике #главныйпостартапам на портале «Агентства Бизнес Новостей», напишите мне на страницах социальных сетей городского проекта «Петербургский стартап» и может быть именно вы станете героем еженедельной рубрики.