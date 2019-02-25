Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2 стоимостью $3500

В преддверии выставки Mobile World Congress компания Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens второго поколения.
Стоимость HoloLens 2 составляет $3500.
Новинка имеет ряд отличительных особенностей. У новой HoloLens увеличилось поле зрения до 57° — в полтора раза больше, чем у первое поколение гарнитуры.
Кроме того, повысилось разрешение экранов – до 2К.
Устройство отслеживает движения сетчатки глаз и поддерживает биометрическую систему распознавания по лицу Windows Hello.
В гарнитуре появился новый датчик глубины, который в сочетании с алгоритмами может отслеживать движения рук и пальцев без задействования контроллеров.
Кроме того, устройство оснащено системой голосового управления, которая работает с помощью фирменного ассистента Cortana.
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