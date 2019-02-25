Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2 стоимостью $3500 У новой HoloLens увеличилось поле зрения до 57°

В преддверии выставки Mobile World Congress компания Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens второго поколения.

Стоимость HoloLens 2 составляет $3500.

Новинка имеет ряд отличительных особенностей. У новой HoloLens увеличилось поле зрения до 57° — в полтора раза больше, чем у первое поколение гарнитуры.

Кроме того, повысилось разрешение экранов – до 2К.

Устройство отслеживает движения сетчатки глаз и поддерживает биометрическую систему распознавания по лицу Windows Hello.

В гарнитуре появился новый датчик глубины, который в сочетании с алгоритмами может отслеживать движения рук и пальцев без задействования контроллеров.

Кроме того, устройство оснащено системой голосового управления, которая работает с помощью фирменного ассистента Cortana.