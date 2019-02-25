Все новости

25.02.19 / 10:18 Новости

Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2 стоимостью $3500

У новой HoloLens увеличилось поле зрения до 57°

Фото: Microsoft

В преддверии выставки Mobile World Congress компания Microsoft представила гарнитуру дополненной реальности HoloLens второго поколения.

Стоимость HoloLens 2 составляет $3500.

Новинка имеет ряд отличительных особенностей. У новой HoloLens увеличилось поле зрения до 57° — в полтора раза больше, чем у первое поколение гарнитуры.

Кроме того, повысилось разрешение экранов – до 2К.

Устройство отслеживает движения сетчатки глаз и поддерживает биометрическую систему распознавания по лицу Windows Hello.

В гарнитуре появился новый датчик глубины, который в сочетании с алгоритмами может отслеживать движения рук и пальцев без задействования контроллеров.

Кроме того, устройство оснащено системой голосового управления, которая работает с помощью фирменного ассистента Cortana.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.