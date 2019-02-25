«Морской Фасад» возведет в Зеленогорске спортивный комплекс за 800 млн рублей О проекте рассказали депутатам

В Курортном районе Санкт-Петербурга, в городе Зеленогорск планируется возвести спортивный комплекс, инвестиции в который оцениваются минимум в 800 млн рублей. Проектом занимается ООО «Морской фасад» (ИНН 7814672558).

Концепцию проект строительства комплекса был представлен на заседании комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Представлял концепцию гендиректор компании «Морской фасад» Александр Дельцов. В планах инвесторов возвести в Зеленогорске спортивный комплекс, который будет состоять из шести зданий. В них разместятся залы для борьбы, бокса, волейбола, гимнастики, также предусмотрены номера для размещения спортсменов.

Инвестиции в проект, согласно озвученной информации, оцениваются минимум в 800 млн. рублей.

У компании «Морской фасад» два учредителя Светлана Озерная (51%) и Виталий Пудов (49%). Виталий Пудов также является соучредителем и гендиректором юридической компании «Альянс-Евразия»