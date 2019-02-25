Все новости

25.02.19 / 15:05 Новости / Петербург и Ленобласть

«Морской Фасад» возведет в Зеленогорске спортивный комплекс за 800 млн рублей

О проекте рассказали депутатам

Зеленогорск / Фото: gov.spb.ru

В Курортном районе Санкт-Петербурга, в городе Зеленогорск планируется возвести спортивный комплекс, инвестиции в который оцениваются минимум в 800 млн рублей. Проектом занимается ООО «Морской фасад» (ИНН 7814672558).

Концепцию проект строительства комплекса был представлен на заседании комиссии по вопросам физической культуры и спорта Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Представлял концепцию гендиректор компании «Морской фасад» Александр Дельцов. В планах инвесторов возвести в Зеленогорске спортивный комплекс, который будет состоять из шести зданий. В них разместятся залы для борьбы, бокса, волейбола, гимнастики, также предусмотрены номера для размещения спортсменов.

Инвестиции в проект, согласно озвученной информации, оцениваются минимум в 800 млн. рублей.

У компании «Морской фасад» два учредителя Светлана Озерная (51%) и Виталий Пудов (49%). Виталий Пудов также является соучредителем и гендиректором юридической компании «Альянс-Евразия»

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.