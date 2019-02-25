Неделя в Петербурге началась с очередных эвакуаций: Людей выводят из БЦ «Румба» и школы №394 После перерыва на выходных

В Петербурге эвакуируют бизнес-центр «Румба». Об этом в понедельник сообщили очевидцы в соцсетях.

«Ну хоть в выходные дали поработать ТК», — комментируют пользователи сообщение об эвакуации в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте». В Тelegram-канале «Мегаполис Санкт-Петербург» сообщили и об эвакуации школы №394.

Добавим, в пятницу, 22 февраля, на улице в ходе эвакуации оказались сотрудники комитета по образованию, ученики нескольких школ и воспитанники детского сада. До этого эвакуировали комитет по труду и занятости населения Петербурга