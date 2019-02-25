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25.02.19 / 14:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Правительство Ленинградской области окажет поддержку малому бизнесу в сфере спорта и здорового образа жизни

Общий объем субсидий - 15 млн. рублей

О проектах малого бизнеса в сфере спорта говорили на стратегической сессии «Малый бизнес спортивной экономики».

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов напомнил о майских указах президента. В них говорилось о необходимости достичь две цели: увеличить количество населения, которое регулярно занимается спортом и о развитии малого предпринимательства. Ялов отметил, что власти региона активно занимаются выполнением поручений – комитет по развитию уже оказал поддержку нескольким проектам в сфере здорового образа жизни в прошлом году.

Предприятия в сфере ЗОЖ получат возможность получать субсидии для социального предпринимательства, объем субсидий определен правительством в 10 млн. рублей. Кроме того, претерпел изменения перечень затрат, компенсирующихся за счет субсидий на строительство гостевых домов для туристов и других направлений. На эти субсидии выделено 5 млн. рублей.

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