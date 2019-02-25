Путин поручил продлить амнистию капиталов до марта 2020 года

Путин поручил продлить амнистия капиталов до марта 2020 года
Президент России поручил правительству внести поправки в законодательство, позволяющие продлить амнистию капиталов до 1 марта 2029 года. Поправки должны быть внесены сроком до конца февраля.
Текущие правила амнистии позволяют декларировать выведенный из страны капитал на территории России, не выплачивая налоги с этих активов. При этом закон не обязывает переводить счета в Россию.
После 1 марта 2019 года амнистия будет действовать в отношении физических лиц, которые возвращают деньги в Россию или перерегистрирующих активы в специально созданные административные районы.
Ранее в Министерстве финансов сообщали, что в действующем виде амнистия продлена не будет, а гарантии сохранятся для тех, кто перерегистрирует активы в специальные административные зоны.
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