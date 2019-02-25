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25.02.19 / 10:21 Новости / Петербург и Ленобласть

С набережных Петербурга за сутки вывезли 300 куб. м снега

основными пунктами уборки стали Петроградская набережная и набережные реки Фонтанки и канала Грибоедова

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

С набережных Петербурга за сутки вывезли 300 куб. м снега. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Как отмечается в сообщении, основными пунктами уборки стали Петроградская набережная, а также набережные реки Фонтанки и канала Грибоедова. Кроме того, от снега расчистили Университетскую набережную, Аничков мост, Английскую и Воскресенскую набережные. Дороги вручную подметали, зачищали от наледи и льда, а также обработали песком и песком с солью.

Добавим, 20 февраля стало известно, что за неделю ГАТИ начислила штрафов на 38 млн рублей за плохую уборку снега. «Ленэнерго» заплатит 120 тыс. рублей, а «Водоканал» — 500 тыс.

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