В Калининском районе водитель выстрелил в лицо прохожему, сделавшему замечание Водителя ищут

Петербургские полицейские ищут водителя автомобиля Renault Duster, который выстрелил прохожему в лицо из газового пистолета, после того, как то сделал ему замечание. Возмущение прохожего вызвала езда водителя Renault Duster по тротуару.

Конфликт, закончившийся стрельбой, произошел 24 февраля около одного из домов по Тимуровской улице в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшим в результате стрельбы оказался 32-летний петербуржец. Он заметил Renault Duster на тротуаре, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.

Сейчас, как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, проводится проверка всех обстоятельств, водителя ищут.