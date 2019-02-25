В России продолжат льготные кредиты на первый и семейный автомобили Стоимость автомобиля, участвующего в программе, снизят с 1,45 млн рублей до 1 млн рублей

В этом году на льготное кредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет выделено 3 млрд рублей. Это позволит поддержать спрос на новые машины.

Фактически, продолжение программ, действующих при поддержке федерального бюджета, означает, что покупатели новых машин смогу получить скидку на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, сообщил РИА Новости источник в Минпромторге РФ. Однако, определенные изменения в программе будут – стоимость автомобиля, участвующего в программе, снизят с 1,45 млн рублей до 1 млн рублей.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2017 г.