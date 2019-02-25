Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина завела страницу в «ВКонтакте» Адрес ее страницы vk.com/anna_mitjanina

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, которая до этого момента имела аккаунты в Instagram и Twitter, завела страницу в социальной сети «ВКонтакте».

«Открываем новые грани общения, теперь в социальной сети ВКонтакте. Добавляйтесь, читайте и комментируйте» * написала Анна Митянина в Twitter.

Адрес ее страницы в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.com/anna_mitjanina

Социальные сети Анна Митянина, курирующая социальный блок в администрации Санкт-Петербурга, использует для оперативных сообщений о пострадавших в различных ЧП, о работе городской станции скорой помощи и многом другом.