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25.02.19 / 21:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина завела страницу в «ВКонтакте»

Адрес ее страницы vk.com/anna_mitjanina

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, которая до этого момента имела аккаунты в Instagram и Twitter, завела страницу в социальной сети «ВКонтакте».

«Открываем новые грани общения, теперь в социальной сети ВКонтакте. Добавляйтесь, читайте и комментируйте» * написала Анна Митянина в Twitter.

Адрес ее страницы в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.com/anna_mitjanina

Социальные сети Анна Митянина, курирующая социальный блок в администрации Санкт-Петербурга, использует для оперативных сообщений о пострадавших в различных ЧП, о работе городской станции скорой помощи и многом другом.

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