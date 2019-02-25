Владимир Васильев: инициатива Беглова о въезде в Петербург на 72 часа без визы положительно скажется на развитии туризма Ассоциация надеется, что Беглов поддержит отельеров в вопросе закона, запрещающего гостиницы в жилых домах

Президент НП «Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга» Владимир Васильев рассказал журналистам АБН, что предложенный вариант безвизового въезда в Петербург положительно скажется на развитии туризма в Санкт-Петербурге.

«Если инициатива г-на Беглова будет принята и поддержана, то это положительно скажется на развитии туризма Санкт-Петербурга. Такова позиция общественных объединений, работающих в сфере гостеприимства»,- сказал Васильев.

Президент ассоциации также добавил, что надеется на поддержку Александра Беглова в вопросе рассмотрения законопроекта, запрещающего гостиницы в жилых домах.

«Хочется однако заметить, что серьезной угрозой для гостиничного бизнеса, особенно для малых средств размещения в жилом фонде, является рассмотрение в Государственной Думе законопроекта, предложенного Хованской Г.П. В случае его принятия будет нанесен серьезный урон индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга и других регионов РФ, где малые средства размещения занимают очень значительную долю рынка. Поэтому мы очень надеемся на поддержку ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга г-на Беглова А.Д. в этом вопросе»,- рассказал Владимир Васильев Агентству Бизнес Новостей.