Предварительные заявки на заказ Xiaomi Mi 9 подали более 1 млн человек за сутки D европейских странах смартфон начнет продаваться 28 февраля

Предварительные заявки на заказ флагмана Xiaomi Mi 9 подали более 1 млн человек за первые сутки приема заявок. Об этом в понедельник пишет портал ixbt.com.

При этом ранее сообщалось, что менее чем за 24 часа предварительно смартфон заказали более 650 тыс. человек. Это заявки, поданные только на площадке JD.com.

Глава компании Xiaomi Лей Цзунь сообщал, что смартфон начали собирать еще в январе, поэтому к началу продаж будет готово достаточно гаджетов. В Китае телефон поступит в продажу во вторник, 26 февраля. А в европейских странах смартфон начнет продаваться 28 февраля. Там он будет стоить 449 и 499 евро за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти соответственно