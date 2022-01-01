Анонсы пресс-центра

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7 марта 13:57
Правительство подготовит меры по защите госсайтов и сервисов от отключения
Новости
7 марта 13:48
Диетолог: Как справляться со стрессом и не переедать
7 марта 13:22
Евросоюз предупредил об усилении санкций против России
7 марта 13:06
Хамзаев призвал запретить въезд в страну бизнесменам и актерам, покинувшим Россию
7 марта 12:53
Финский производитель кофе Paulig объявил о прекращении работы в России
7 марта 12:15
С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей
7 марта 12:05
Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%
7 марта 11:32
Названы факторы, которые остановят падение рубля
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