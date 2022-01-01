Анонсы пресс-центра

Правительство подготовит меры по защите госсайтов и сервисов от отключения

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Диетолог: Как справляться со стрессом и не переедать

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Евросоюз предупредил об усилении санкций против России

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Хамзаев призвал запретить въезд в страну бизнесменам и актерам, покинувшим Россию

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Финский производитель кофе Paulig объявил о прекращении работы в России

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С 7 марта некоторым пенсионерам начнут выплачивать по 4430 рублей

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Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%

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Названы факторы, которые остановят падение рубля

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