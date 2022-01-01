Архив мероприятий

7 марта 08:17
Из-за санкций россияне начнут покупать недвижимость в Турции и ОАЭ
Новости
7 марта 07:46
Гастроэнтеролог предупредил об опасном последствии COVID-19
7 марта 07:16
Россиян призвали поторопиться с покупкой импортной бытовой техники
7 марта 05:47
Россияне могут ожидать отмены тарифов компаний ЖКХ
7 марта 05:19
С 15 марта граждане России смогут получить выплаты до 20 тыс рублей
6 марта 23:23
Россияне теряют деньги из-за отмены заграничных рейсов
6 марта 22:11
Запрет на полеты продлится до 14 марта для 11 аэропортов страны
6 марта 20:48
Российские туристы заперты за границей
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