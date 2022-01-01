Архив мероприятий

Из-за санкций россияне начнут покупать недвижимость в Турции и ОАЭ

Гастроэнтеролог предупредил об опасном последствии COVID-19

Россиян призвали поторопиться с покупкой импортной бытовой техники

Россияне могут ожидать отмены тарифов компаний ЖКХ

С 15 марта граждане России смогут получить выплаты до 20 тыс рублей

Запрет на полеты продлится до 14 марта для 11 аэропортов страны

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