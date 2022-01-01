Мнения и аналитика

Samsung больше не будет продавать смартфоны с бесплатной зарядкой

Новости

Valio и Paulig приостановили работу своих производств в России

Новости

Терапевт Алексеева назвала лекарство для профилактики тромбозов после COVID-19

Новости

Экономисты рассказали, где лучше хранить деньги дома

Новости

Boeing прекратила покупать российский титан

Новости

Стоимость газа в Европе возросла до 4 000 долларов

Новости

Косметическая компания Sephora объявила о закрытии своих магазинов в России

Новости

Льготы Путина для «айтишников» помогут сохранить квалифицированные кадры в России

Новости